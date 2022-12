Ação conjunta da PRF com a PC/SC e a PM/SC resgata 82 aves silvestres em SC

Neste domingo (11), a Polícia Rodoviária Federal, em ação conjunta com a Polícia Civil e a Polícia Militar de Santa Catarina, resgatou 82 aves silvestres em Tubarão (SC).

Os animais eram transportados em um carro. No veículo, os policiais encontraram pássaros das espécies Azulão, Bico-de-Pimenta, Curió e Trinca-Ferro.

O motorista e o passageiro do automóvel foram presos. As aves foram levadas para a polícia judiciária.

