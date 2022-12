Epagri Realiza Capacitação em Boas Práticas Apícolas

No dia 8 de dezembro, o Escritório Municipal da Epagri de São Joaquim, por meio do Engº agrº Filipe Souza Oliveira, apoiado pelos Extensionistas Rurais da Epagri de Bocaina do Sul – Engº agrº. Saulo Luiz Poffo e de Bom Jardim da Serra – Engº agrº Áquila Schneider, capacitaram apicultores, sobre os manejos adequados para a obtenção de produtos apícolas de qualidade.

Foram abordados temas como o uso adequado da fumaça para a realização dos trabalhos à campo, de modo que não haja prejuízo à qualidade do mel, monitoramento, identificação e controle do ácaro da Varroa, avaliação do comportamento higiênico da colmeia, leitura de quadros para identificação de problemas com os enxames.

A Cidasc estava presente, compartilhando informações sobre a importância dos cadastros dos apiários, no controle sanitário de doenças e pragas que podem afetar os apiários e consequentemente, a produção apícola da região.

Ações coletivas como estas, são importantes para qualificar o trabalho dos apicultores à campo e nas salas de extração, oportunizando o acesso às informações e possibilitando adequações visando melhorias na qualidade da execução dos trabalhos e manejos para a produção de mel, de forma adequada à legislação vigente, possibilitando a regularização e agregação de valor ao produto.