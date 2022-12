Operação Réveillon da Polícia Militar Rodoviária inicia nesta sexta

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) irá iniciar nesta sexta-feira, 30, às 19h, a Operação Réveillon, que segue até às 7h da próxima segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023.

Segundo a corporação, a finalidade será proporcionar aos usuários da via pública maior segurança e fluidez durante o período das festividades de final do ano. A Polícia Militar Rodoviária irá intensificar o policiamento e fiscalização de trânsito, em especial nas demandas referentes ao excesso de velocidade, as ultrapassagens em locais proibidos e a embriaguez ao volante.

Nesse sentido, a orientação aos condutores é para que respeitem a legislação de trânsito, tendo paciência no seu trajeto. Segundo a PMRv, respeitar a legislação de trânsito é sobretudo respeitar a si e aos demais usuários da via, fazendo com que todos possam chegar ao seu destino com segurança.