Procon fiscaliza preço dos combustíveis para combater aumentos abusivos em Santa Catarina

O Procon de Santa Catarina iniciou, nesta terça-feira, 03, operação em todo o Estado para fiscalizar e coibir aumentos abusivos no preço dos combustíveis em Santa Catarina.

Somente no primeiro dia, 15 estabelecimentos foram vistoriados. O foco da ação é verificar se os postos estão mantendo a desoneração prorrogada pelo Governo Federal em 31 de dezembro – a MP zerou as alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins por 60 dias e está em vigor em todo o país.

Caso os fiscais identifiquem a prática de preços abusivos, os postos serão notificados e terão 10 dias para dar explicações. O Procon de Santa Catarina vai visitar os principais estabelecimentos do Estado nos próximos dias e divulgar o balanço da ação no fim desta semana.