Supermercados Zabot – Aproveite para fazer as compras do mês e começar o ano com tudo!

A Rede de Supermercados Zabot, localizado em São Joaquim, está com uma promoção imperdível para o início de ano! De 02 a 16 de janeiro de 2023, o estabelecimento oferecerá descontos em uma ampla variedade de produtos, incluindo itens de padaria, bebidas, frios, carnes e produtos de limpeza e as famosas pegadinhas do Zabot.

Os clientes poderão aproveitar as ofertas exclusivas do encarte e fazer compras ainda mais vantajosas. Alguns exemplos de produtos em promoção são: pães frescos da padaria, sucos, refrigerantes e cervejas, lasanhas, carnes bovinas e suínas, além de ração para cães e produtos de limpeza em geral.

Aproveite esta oportunidade para fazer as compras do mês e começar o ano com tudo! O Supermercado Zabot aguarda a sua visita, e aproveite essa promoção de 02 a 16 de janeiro. Não perca esta chance de economizar e garantir os melhores produtos pelos melhores preços no supermercado que é o Rei da Economia!

Confira as ofertas deste início de Janeiro de 2022 no Supermercado Zabot:

