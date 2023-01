Trecho sul da BR-101 em Santa Catarina não registra mortes durante festas de fim de ano

Nesta quarta-feira, 04, a CCR ViaCosteira divulgou balanço referente ao período de festas de fim de ano na BR-101 Sul/SC. Entre os dias 22 de dezembro e 2 de janeiro a Concessionária não registrou mortes no trecho da rodovia sob sua administração. Ainda, houve uma redução de cerca de 5% no número de acidentes em comparação ao mesmo período do último ano.

A concessionária destaca esses números, pois é o resultado dos esforços empenhados diariamente pelas equipes de operação. O principal objetivo da companhia é garantir segurança ao usuário que trafega pela rodovia com excelência por meio da parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde o objetivo maior é a preservação de vidas.

Ainda segundo o balanço, foram realizados 1.320 atendimentos aos motoristas ao longo dos dez dias, o equivalente a mais de 110 ocorrências por dia, ou, ainda, 4 casos por hora.



Os registros mais comuns foram os de auxílio mecânico com 821 casos. Destes, 553 correspondem a atendimentos de pane mecânica, seguidos pelos casos de pneu furado com 148 eventos. Após, vêm as ocorrências de superaquecimento do motor (40), pane seca (33), bateria descarregada (27) e pane elétrica (20). Ainda, foram registrados 53 atendimentos clínicos a usuários da rodovia.



Todos esses atendimentos foram recebidos e direcionados pelos operadores que atuam no Centro de Controle Operacional (CCO) através dos canais disponibilizados pela Concessionária, como o Disque CCR ViaCosteira pelo 0800 255 5550 e pelo WhatsApp no (48) 3211-3130. Ao todo, foram, aproximadamente, 2,5 mil ligações e mensagens.