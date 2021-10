Governo do Estado lança programa SC Mais Moradia para combater déficit habitacional

Após mais de uma década, o Governo do Estado voltará a ter um programa específico para combater o déficit habitacional em Santa Catarina. Trata-se do SC Mais Moradia, que será lançado na tarde desta terça-feira, 19, pelo governador Carlos Moisés. A solenidade ocorrerá no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis, a partir das 14h45min.

O SC Mais Moradia faz parte do programa Gente Catarina, que tem por objetivo elevar o índice de desenvolvimento humano das 61 cidades com menor IDH do Estado. O Governo do Estado reservou um valor de R$ 70 milhões no orçamento do próximo ano para o programa habitacional, que terá como foco as pessoas de baixa renda.

Cada residência deve custar em torno de R$ 70 mil e será inteiramente custeada pelo Executivo. O programa contará ainda com a parceria das prefeituras, que serão responsáveis por ofertar os terrenos para as construções. O governador Carlos Moisés e o secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Claudinei Marques, atenderão a imprensa durante o evento.

Serviço:

• O quê: Lançamento do Programa SC Mais Moradia

• Onde: Teatro Pedro Ivo, SC-401, Florianópolis

• Quando: Terça-feira, 19 de outubro

• Horário: 14h45min – Haverá atendimento à imprensa

Por Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Comunicação – Secom Governo de Santa Catarina