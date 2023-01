Temporal deixa um rastro de destruição em Xanxerê SC na tarde desta terça-feira

Temporal deixa um rastro de destruição na cidade de Xanxerê Santa Catarina nesta tarde de terça-feira 17 de janeiro de 2023.

de contenção. “O município fez o pedido da liberação da segunda parcela no início de dezembro de 2022, mas o valor ainda não foi repassado, por isso só temos em operação apenas uma bacia das cinco previstas no projeto. Vamos cobrar do Governo e dos nossos deputados para que o valor seja liberado e possamos dar continuidade nas obras das bacias de contenção o mais breve possível”.

De acordo com a Defesa Civil, em apenas 15 minutos foram registrados cerca de 60mm de chuva.

De acordo com a Defesa Civil, em apenas 15 minutos foram registrados cerca de 60mm de chuva. O coordenador municipal da Defesa Civil, Ronaldo Luzzi, destacou que foram distribuídas lonas para quatro famílias. O órgão está fazendo o levantamento dos estragos. Equipes da Prefeitura de Xanxerê já trabalham para recuperar os estragos ocasionados pelo temporal.

O prefeito de Xanxerê, Oscar Martarello, esteve conferindo os estragos com a Defesa Civil Municipal e Estadual, juntamente com a equipe da secretaria de Obras, Transportes e Serviços.

Martarello ressalta que chuva ocorreu de forma intensa na região onde ainda não tem as bacias de contenção e que todos esses tubos onde a água acabou passando por cima, a única solução são as bacias de contenção, “pois se aumentar o tamanho da tubulação vai acabar levando ainda mais água para a região central”.

O prefeito disse que vai cobrar novamente o Governo do Estado para que faça o repasse da próxima parcela do contrato, que soma R$ 5 milhões no total, valor já assegurado para que o município possa dar sequência nas obras das bacias de contenção.

“O município fez o pedido da liberação da segunda parcela no início de dezembro de 2022, mas o valor ainda não foi repassado, por isso só temos em operação apenas uma bacia das cinco previstas no projeto. Vamos cobrar do Governo e dos nossos deputados para que o valor seja liberado e possamos dar continuidade nas obras das bacias de contenção o mais breve possível”.

Fotos: Defesa Civil de Xanxerê Fonte / Notícia: Rádio Chapecó FM 100.1