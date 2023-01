Morre aos 118 anos Lucile Randon a pessoa mais velha do mundo

A pessoa mais velha do mundo, Lucile Randon, morreu nesta terça-feira (17). Andrés, como era conhecida a religiosa, comemoraria o aniversário de 119 anos no dia 11 de fevereiro e tinha o desejo de derrotar Jeanne Calment, francesa que morreu aos 122 anos, em 1997.

A religiosa nasceu em 11 de fevereiro de 1904 em Alès, região do sul da frança. Em abril de 2022, tomou a posse do lugar da pessoa mais velha do mundo. “Ela está feliz”, disse o assessor de imprensa David Tavella, em uma entrevista à AFP.

O lugar de Lucie, de pessoa mais velha do mundo, foi assumido pela polonesa Laurent Toussaint de 115 anos. Lucie passou pelas duas guerras mundias e pela pandemia de covid-19.

“Sempre me admiraram por minha sabedoria e inteligência, e agora zombam de mim porque sou teimosa”, acrescentou a mulher, que terminou a vida cega e cadeirante.

A religiosa tem o título de pessoa mais velha do mundo pelo livro Guinness dos recordes mundiais de 2022 e também através do seu “registo civil verificado”.