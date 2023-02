Caminhonete roubada no Rio Grande do Sul é flagrada com R$ 1,6 milhão em maconha em Santa Catarina

A Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina confirmou nesta segunda-feira que os 734 quilos de maconha apreendidos no sábado passado estavam em uma caminhonete roubada no Rio Grande do Sul. O flagrante ocorreu na rodovia SC 157, no município de Coronel Freitas.

O carregamento da droga, avaliada em cerca de R$ 1,6 milhão, estava no compartimento de uma Toyota Hilux, que trafegava com placas clonadas. O motorista do veículo não obedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Houve uma perseguição. Mais adiante, ele abandonou a caminhonete e correu em direção à mata, não sendo mais localizado apesar das buscas.

Ao abrir o compartimento de carga, o efetivo da PRF encontrou diversos tabletes do entorpecente. A ocorrência foi registrada depois na Delegacia de Polícia de Chapecó.

