Governador de SC apresenta nova diretoria da Celesc e defende eficiência

O governador Jorginho Mello (PL-SC) e o presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, se reuniram nesta quinta-feira (16) para apresentar a nova diretoria da companhia de luz. O evento aconteceu na sede da empresa, no bairro do Itacorubi, em Florianópolis.

Durante o seu discurso, o governador Jorginho Mello destacou o desejo de trazer mais empresas para Santa Catarina.

“Queremos uma Celesc pública e cada vez mais eficiente, que entregue resultados e que atenda bem o cidadão e quem produz. Queremos trazer mais empresas para Santa Catarina, mas para isso os empreendedores precisam de energia com ainda mais qualidade”.

O evento contou com a presença da vice-governadora, Marilisa Boehm.

O presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, também defendeu a empresa pública, mais forte e mais moderna.

“Esta foi a missão dada pelo governo e precisa ser o compromisso de todos, da presidência, da diretoria, do conselho e também dos empregados”, ressaltou.

Além do presidente Tarcísio, no último dia 9, o Conselho de Administração aprovou os nomes dos diretores Júlio Cesar Pungan (Diretoria de Finanças e Relações com Investidores), Cláudio Varella do Nascimento (Diretoria de Distribuição), Pedro Schmidt de Carvalho Junior (Diretoria de Regulação e Gestão de Energia ) e Ivecio Pedro Felisbino Filho (Diretoria de Geração, Transmissão e Novos Negócios).

