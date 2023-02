Saiba como consultar se você foi contemplado com o Garantia-Safra

O Garantia-Safra (GS) é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), que tem como objetivo garantir condições mínimas de sobrevivência aos agricultores familiares de Municípios sistematicamente sujeitos a perda severa de safra por razão do fenômeno da estiagem ou excesso hídrico.

Têm direito a receber o benefício os agricultores com renda mensal de até um salário-mínimo e meio, quando tiverem perdas de produção em seus municípios igual ou superior a 50%, que fizeram adesão ao programa.

O beneficiário poderá fazer consulta para saber se o benefício foi disponibilizado, verificar se o cadastro está correto, corrigir dados do Número de Identificação Social (NIS) e, eventualmente, o motivo do bloqueio do benefício.

Para consultar se você foi ou não contemplado no Programa Garantia-Safra é necessário informa seu CPF e escolher o ano da safra, de acordo com Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Veja aqui:

https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-o-garantia-safra