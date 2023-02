Operação Alegria 2023 encerra nas rodovias estaduais com redução em todos os indicadores

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), por meio do Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMR), divulgou no fim da tarde desta quarta-feira, 22, os números finais da Operação Alegria 2023. Foram registradas duas mortes nas rodovias estaduais catarinenses no período compreendido entre o início da noite da última sexta-feira, 17, e a manhã desta quarta-feira, 22, o que representa uma redução de 71% no indicativo de vidas perdidas em comparação ao mesmo período do ano passado.

Estatísticas demonstram que o volume de acidentes aumentam nos períodos de feriados, principalmente durante o Carnaval, os quais são consequências diretas da falta de atenção, ingestão de bebidas alcoólicas e do desrespeito às normas de trânsito por parte dos usuários que trafegam nas rodovias, bem como pelo aumento do número de veículos em circulação.

Na mesma operação realizada em 2022 aconteceram 104 acidentes, sendo 55 acidentes com vítimas e 49 acidentes sem vítimas, envolvendo 176 veículos, e causando ferimentos em 75 pessoas e sete mortes. Agora, em 2023, foram registrados 73 acidentes, com 128 veículos envolvidos, 58 pessoas feridas e duas mortes foram contabilizadas nos locais das ocorrências.

“Infelizmente perdemos duas vidas em acidentes registrados dentro do período da operação. Mas, de certa forma, analisando os números, fica nítido nossos esforços e a redução significativa nos indicadores, em comparação ao ano passado. Nosso trabalho é árduo e contínuo, e, assim, seguimos nossa missão orientando e fiscalizando os usuários das nossas rodovias, na busca de um trânsito cada vez mais seguro”, avaliou o comandante da PMRv, coronel Maike Adriano Valgas.