Piloto Turíbio, de São Joaquim, na disputa para competir na SuperBike Brasil em Interlagos 2023

Em busca de sonho numa das mais míticas pistas do mundo que tem o “S” do Senna

Fabiano Turíbio, um piloto de moto natural de São Joaquim, está prestes a competir em sua primeira prova no SuperBike Brasil, uma das competições mais importantes de motovelocidade do país. A disputa será realizada na icônica pista de Interlagos, em São Paulo, e Turíbio estará pilotando uma Kawasaki Ninja 400, representando as marcas 2MT Motorsport, Raceman, PRT, Easteregg Filmes, Modena e o próprio SuperBike Brasil pela equipe PCM.

O piloto entrou na disputa após aceitar o desafio do piloto profissional Edson Luiz, mais conhecido internacionalmente como Mamute99, que criou essa competição exclusivamente para o piloto que se destacar em seu projeto de divulgação e vontade de correr na SuperBike Brasil. Turíbio se inspira em outra fera de São Joaquim, Pablo Nunes, que já conquistou diversos pódios na SuperBike e também participa do projeto como organizador.

Veja o vídeo dos treinamentos do Piloto Fabiano Turíbio:

Turíbio, que tem uma grande paixão pela motovelocidade desde a infância, realizou diversos cursos para se tornar um piloto profissional e finalmente ter a oportunidade de competir no SuperBike Brasil. “A paixão pela motovelocidade está no meu DNA. Desde pequeno fui fascinado pela emoção das duas rodas e pelo ronco de uma moto potente. Pela primeira vez tenho a chance de estar entre os melhores do Brasil em um evento nacional, representando a cidade de São Joaquim, e não pretendo desperdiçar essa oportunidade. Por isso, conto com todo o apoio possível”, diz Turíbio.

A competição de motovelocidade é um esporte emocionante e de alto risco, que exige muita habilidade e destreza por parte dos pilotos. O SuperBike Brasil reúne alguns dos melhores pilotos do país, além de contar com uma grande estrutura e organização, atraindo milhares de fãs de motovelocidade em todo o país.

Para Turíbio, competir no SuperBike Brasil é um sonho realizado e uma grande oportunidade de mostrar suas habilidades como piloto. Além disso, o piloto espera inspirar outras pessoas a seguirem seus sonhos e acreditarem em suas paixões, assim como ele fez ao longo de sua jornada na motovelocidade. Com o apoio da comunidade e de suas marcas patrocinadoras, Turíbio está pronto para acelerar na pista de Interlagos e representar São Joaquim com muita garra e determinação.