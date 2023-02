Mortes em rodovias catarinenses caem 71% no Carnaval 2023

As mortes em rodovias catarinenses durante o Carnaval diminuíram 71% em relação ao ano passado. Os números foram divulgados pela PMRv (Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina), e levam em conta os acidentes registrados da noite da última sexta-feira, dia 17, até a manhã desta última quarta-feira, dia 22.

Segundo a Polícia a “Operação Alegria 2023”, comprovou que o número de acidentes aumenta durante os feriados, principalmente no Carnaval, que costuma ter abundância de bebidas alcoólicas.

Este ano foram registradas duas mortes, 73 acidentes, sendo 37 acidentes com vítimas e 36 sem vítimas, com 128 veículos envolvidos e 58 pessoas feridas. No ano passado foram 104 acidentes, sendo 55 acidentes com vítimas e 49 acidentes sem vítimas, envolvendo 176 veículos, causando ferimentos em 75 pessoas e sete mortes.

“Infelizmente perdemos duas vidas em acidentes registrados dentro do período da operação. Mas, de certa forma, analisando os números, fica nítido nossos esforços e a redução significativa nos indicadores, em comparação ao ano passado. Nosso trabalho é árduo e contínuo, e, assim, seguimos nossa missão orientando e fiscalizando os usuários das nossas rodovias, na busca de um trânsito cada vez mais seguro”, avaliou o comandante da PMRv, coronel Maike Adriano Valgas.