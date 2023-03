Agricultura de SC emite alerta máximo contra gripe aviária e pede isolamento de animais

A Secretaria de Estado da Agricultura de Santa Catarina emitiu uma nota técnica de alerta máximo para medidas de biosseguridade para prevenção à gripe aviária.

O comunicado foi divulgado em razão do aumento dos casos da doença registrados em países da América do Sul e das recentes confirmações de casos na Argentina e no Uruguai. O secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colatto, reforçou as medidas de isolamento de avicultura comercial das aves de vida livre e aves de subsistência.

A medida visa proteger a saúde e a segurança dos animais, já que, segundo a secretaria estadual, uma eventual entrada da gripe aviária nos sistemas de produção comerciais poderá acarretar prejuízos a toda a cadeia produtiva catarinense e nacional.

Na nota técnica divulgada nesta sexta-feira (3), o governo reforça que a medida busca manter as aves dentro dos galpões, sem acesso a áreas externas, até que os focos detectados na América Latina estejam sob controle. Enquanto isso, os produtores devem evitar ou proibir visitas de pessoas estranhas nos sistemas de produção e definir medidas de bem-estar animal neste período de restrição de acesso das aves aos ambientes externos.

A nota detalha que a medida é recomendada por evitar contato dos animais de criação com aves migratórias ou silvestres, que poderiam representar maior risco de contaminações. A Cidasc, órgão do governo do Estado de apoio aos produtores, explica que já foram detectados casos em aves migratórias, e que esses animais passam pelo Estado em três rotas, no Litoral, no Planalto e no Extremo-Oeste.