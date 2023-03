Ventania causa estragos na região central de Jaraguá do Sul na tarde deste sábado

Uma forte ventania atingiu a região central de Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, na tarde deste sábado (04), causando diversos estragos.

De acordo com a Defesa Civil da cidade, a chuva rápida e os ventos fortes derrubaram árvores e placas e arrancaram a cobertura de um posto de combustíveis.

A principal ocorrência registrada foi a cobertura do posto de combustíveis que foi arrancada com a força do vento.

Além disso, uma árvore caiu próximo à Scar, mas as equipes da Defesa Civil já estão no local para retirá-la com segurança. A região central da cidade ficou sem energia elétrica por um período.

Apesar dos estragos, não houve registros de feridos. A Defesa Civil de Jaraguá do Sul alerta a população para redobrar a atenção em dias de ventania e chuva forte, evitando se abrigar próximo a árvores, postes ou placas que possam cair e causar danos materiais e físicos.