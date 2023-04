Ônibus escolar com 15 passageiros colide em caminhão em SC

Na tarde desta terça-feira (11), um ônibus escolar colidiu contra um caminhão na SC-465, entre as cidades de Salto Veloso e Treze Tílias. O único ferido foi um adolescente, de 13 anos, que estava na carona do ônibus e foi encaminhado ao Hospital Santa Juliana.

O motorista do ônibus escolar, de 43 anos, e do caminhão, de 51 anos, recusaram atendimento médico e não estavam com lesões aparentes.

O ônibus também estava com 14 crianças que não se feriram. Já o adolescente machucou a perna e o braço direito, além de ter ficado com o painel do veículo preso sobre uma das pernas.