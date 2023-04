Solenidade de passagem de comando na 3ª Cia do 6° BPM em São Joaquim.

Na manhã desta terça-feira, dia 11, a 3ª Companhia do 6° Batalhão de Polícia Militar, com sede em São Joaquim, recebeu um novo comandante em uma solenidade de passagem de comando. O Capitão PM José Luis Valerio cedeu o comando ao 2º Tenente PM Erick Appel de Lima.

O evento contou com a presença de autoridades militares e civis convidadas, incluindo o Comandante do 2º Comando Regional de Polícia Militar, Coronel PM Newton Fernando Ayres dos Anjos e o Comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-coronel PM Fabiano da Silva.

Durante a cerimônia, o Capitão PM José Luis Valerio recebeu uma homenagem em reconhecimento ao seu trabalho realizado na unidade. Ele agora assumirá novas funções no 2° Batalhão de Polícia Militar em Chapecó. O Tenente-coronel PM Fabiano da Silva, Comandante do 6° BPM, agradeceu o empenho do Capitão José Luis Valerio à frente da companhia e desejou sucesso ao novo comandante, 2° Tenente PM Erick Appel de Lima.

Ao final da solenidade, foi descerrado o retrato do Capitão PM José Luis Valerio, que será incluído na galeria de ex-comandantes da companhia. O 6° BPM, conhecido como Guardião do Planalto Serrano, tem como objetivo garantir a segurança da população e preservar a ordem pública na região.