Adolescente morre ao inalar desodorante em colégio

Na noite de quarta-feira (12), um adolescente, de 15 anos, perdeu a vida ao inalar gás de desodorante no alojamento do Colégio Agrícola- CEEP Manoel Moreira Pena, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Segundo informações do Portal Catve.com, o estudante era natural da cidade paranaense de Missal.

Para o Catve.com, o o delegado Rodrigo Souza da Delegacia do Adolescente da 6ª Subdivisão Policial (SDP), afirmou que a Polícia Civil descartou a possibilidade de o adolescente inalar desodorante como forma de cumprir um desafio virtual. De acordo com a investigação, o aluno usava a substância de forma recorrente. Após inalar o desodorante, o adolescente sofreu uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser socorrido por colegas e pelo Corpo de Bombeiros mas não resistiu e faleceu.

Com informações do Portal Catve.com