Raro: Besouro prateado com reflexo como um espelho; totalmente impecável

A existência do besouro poderia facilmente ser apenas uma “história para boi dormir” caso não tivesse sido registrada. Dentre as folhas de uma goiabeira, o pequeno “objeto” metálico prendia-se na natureza. Com o sol refletido sob sua matéria, o que parecia ser um pedaço de cromo polido começou a… engatinhar? Relato extraído do portal The Dodo.

A pequena matéria dentre os galhos da goiabeira demonstrou possuir vida. Michael Farmer foi um homem de sorte por ter encontrado uma raridade daquelas. Um dos besouros mais exclusivos do mundo, Chrysina Limbata, espécie conhecida por suas asas prateadas e reflexivas.

Farmer ficou atordoado quando se deparou com ele. Ao pegar o bichinho na mão, o besouro parou de se mover e fingiu-se de morto. Sendo assim, o homem que o encontrou pôde analisá-lo melhor.

Tais tipos de besouros são muito raros de serem encontrados. A espécie sofreu perda de habitat com o tempo, além de ser capturada e vendida a colecionadores. Por sorte, este não foi o destino, pois as intenções de Farmer para com ele eram contrárias a qualquer tipo de comercialização.