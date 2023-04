CASAN disponibiliza inscrições para atividades de educação ambiental

A CASAN busca promover, através de um diálogo com a comunidade e o público escolar em todo o estado, a conscientização sobre saneamento e seu impacto na saúde e no meio ambiente. Para isso, disponibiliza no link Trato pelo Saneamento, site dos seus programas ambientais, uma aba para agendamentos de atividades de educação ambiental.

Interessados em marcar uma atividade devem encaminhar uma solicitação via formulário disponível na aba Agende uma Atividade, onde a instituição e a região podem ser identificadas para encaminhamentos aos profissionais que atenderão a demanda.

O preenchimento do formulário é importante para que as equipes identifiquem que tipo de atividade pode ser realizada para atender o público-alvo, que pode ser da Educação Infantil ao universitário.

A importância do saneamento para a saúde, proteção do meio ambiente e preservação da qualidade da água dos mananciais, assim como a valorização do uso responsável da água estão entre as temáticas que podem ser trabalhadas pelos profissionais da Companhia.

Por Assessoria de Comunicação Social CASAN