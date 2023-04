SAP forma agentes socioeducativos em curso de escolta

A Academia de Administração Prisional e Socioeducativa (ACAPS) formou 17 alunos em mais um curso de formação continuada de Escolta, realizado no CTTOP06, na Regional Oeste de Santa Catarina, para agentes socioeducativos do DEASE.

Os alunos tiveram a oportunidade de rever conceitos básicos e intermediários de segurança e proteção de pessoas transportadas e internos do Sistema Socioeducativo, cujas movimentações são praticamente diárias em todo Estado.

O diretor da ACAPS, João Paulo Fernandes, destaca que a formação continuada faz parte das ações periódicas da Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa, e que em breve será ofertado a outras regiões.

O objetivo principal desses cursos de formação continuada é manter a segurança e a integridade plena do Sistema em todas as fases da operação, para que o DEASE consiga executar, com excelência, o ciclo completo do atendimento socioeducativo no Estado.

Por sapimprensa