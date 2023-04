Aeroporto Internacional de Florianópolis é eleito o melhor do país, pelo 3º ano consecutivo

O Aeroporto Internacional de Florianópolis – Hercílio Luz foi eleito pela terceira vez consecutiva o melhor aeroporto do país, na premiação “Aviação + Brasil 2023” .

Esta é a premiação mais importante do setor no Brasil, promovida pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), por meio do Ministério da Infraestrutura (MInfra).

O terminal da capital catarinense, administrado pela Zurich Airport Brasil, obteve a maior média de satisfação geral dos passageiros, independentemente da categoria, entre os 20 maiores aeroportos pesquisados ao longo de todo o ano de 2022.

Florianópolis alcançou a nota 4,78, em uma escala que vai de 1 a 5.

Além disso, Florianópolis recebeu também o troféu de melhor aeroporto na categoria até 5 milhões de passageiros.

A cerimônia de premiação “Aviação + Brasil 2023” aconteceu nesta terça (18), em Brasília.

Reconheceu os aeroportos que se destacaram na qualidade dos serviços prestados aos passageiros.

Ao todo, 90 mil usuários foram ouvidos.

Em 2020 e 2021, o aeroporto também foi escolhido como o melhor do Brasil na avaliação dos passageiros.

A limpeza do terminal foi destaque na avaliação dos passageiros em Florianópolis, com nota 4,9, numa escala que vai até 5.

Outros pontos que contribuíram de forma significativa para a conquista do primeiro lugar pelo Aeroporto de Florianópolis estão o processo de inspeção de segurança com nota 4,83 e a satisfação dos passageiros com o conforto da sala de embarque com nota 4,73.

Em segundo lugar no ranking, aparece o Aeroporto de Vitória, também administrado pela Zurich Airport Brasil, com a nota 4,67.

Em 2021, o aeroporto do Espírito Santo havia ficado na terceira posição, com nota 4,59.

O Aeroporto de Vitória também recebeu o troféu de aeroporto mais pontual na categoria até 5 milhões de passageiros.

Os entrevistados avaliaram 17 itens de infraestrutura, atendimento e serviços, que envolvem a experiência do passageiro e englobam processos aeroportuários, como inspeção de segurança e serviços como Wi-Fi, limpeza, conforto térmico, disponibilidade de tomadas e avisos sonoros aos passageiros.

Desde que a Zurich Airport Brasil assumiu a administração do aeroporto de Florianópolis, o terminal evoluiu rapidamente no ranking de satisfação geral dos passageiros.

Em 2018, ano em que o grupo suíço passou a administrar o terminal catarinense, o aeroporto ocupava o último lugar na lista.

Já em 2019, antes da inauguração do novo terminal, Florianópolis recebeu o prêmio “Destaque” entre os 20 aeroportos, por ser o aeroporto que mais evoluiu no ranking e ainda o prêmio de “Melhores Serviços Prestados aos Passageiros”.

Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil, que acompanhou a premiação em Brasília e recebeu os troféus de Florianópolis e Vitória, afirma:

“Nosso compromisso com a excelência está presente nos detalhes de toda a operação. Receber esse reconhecimento pelo terceiro ano consecutivo em Florianópolis e ter Vitória no topo do ranking são evidências da consistência do trabalho de todo o nosso time, focado em entregar a melhor experiência aos nossos passageiros”.