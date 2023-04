Lula convida Cezar Black, do “BBB 23”, para assinatura do projeto de lei do piso salarial da enfermagem

Cezar Black, enfermeiro e ex-participante do BBB 23, usou suas redes sociais nesta terça-feira (18) para contar que foi convidado pelo presidente Lula para participar da cerimônia que estabelecerá o piso salarial para os profissionais da enfermagem. O evento ocorre às 17h30min, no Palácio do Planalto, em Brasília, onde o baiano reside e trabalha.

— Vim aqui para dar uma notícia fantástica em primeira mão: fui convidado pela Presidência da República para estar presente na cerimônia de assinatura do PL (Projeto de Lei) do piso de enfermagem — diz Black, no vídeo que acompanha a postagem.

Cezar Black foi eliminado do programa na última quinta-feira (13).

— Que maravilhoso! Estou muito feliz, emocionado. Acho que foi Deus que mandou eu sair da casa para viver este momento — disse o ex-BBB no vídeo postado.

Ao longo de sua participação no BBB 23, Cezar Black comentava frequentemente sobre a profissão. Antes de entrar no reality, ele trabalhava na UTI neonatal e na emergência de dois hospitais na capital federal.

Em conversa com Domitila, Cezar chorou ao desabafar sobre como a categoria é desvalorizada em relação a outros profissionais de saúde, após uma fala de Fred Nicácio, na qual o médico relatou ter sido vítima de racismo por uma enfermeira branca.

— Ele falou, tentando ser para ele algo de positivo… “Ah, porque a enfermeira me criticou porque eu era fisioterapeuta, mas depois eu virei médico e ela tinha que me auxiliar”. Pô, cara, pra gente é super ofensivo isso. (…) Nossa classe é f*da, nossa classe trabalha mais do que todas as classes. Nossa classe não tem reconhecimento, a gente briga todos os dias para chegar lá — disse ele, na época.

Em outra ocasião, Cezar chegou a cobrar o piso salarial enquanto estava no reality show, durante o raio X.

— Galera da UTI, não estou com saudade de vocês. Cadê nosso piso, mermão? — disse.

Piso da enfermagem

Lula enviará nesta terça-feira ao Congresso o projeto de lei (PL) para regulamentar o pagamento do piso salarial dos trabalhadores da enfermagem. O PL irá abrir uma previsão orçamentária para pagar os salários da categoria.

Com o novo piso, a previsão é de que os enfermeiros recebam a partir de R$ 4,7 mil; técnicos de enfermagem, R$ 3,3 mil; e auxiliares e parteiras, R$ 2,3 mil. A emenda vale para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras do setor público, de entidades filantrópicas e de prestadores de serviço com atendimento mínimo de 60% de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).