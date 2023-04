Governador declara apoio à adoção dos direitos do oceano

O governador Jorginho Mello repetiu o gesto de figuras importantes do cenário político mundial e declarou apoio à adoção de uma Declaração Universal dos Direitos do Oceano. A mensagem escrita foi entregue neste domingo, 23, ao presidente da The Ocean Race, Richard Brisius, antes da largada dos veleiros da competição na cidade de Itajaí.

A mensagem será guardada dentro do “bastão da natureza”, confeccionado com madeira encontrada boiando no oceano, e começou a viajar pelo mundo em maio de 2021. O símbolo já passou pelas mãos do presidente francês Emmanuel Macron, o ex-senador americano John Kerry e o último foi o secretário-geral da ONU, António Guterres, além de estar presente em todas as conferências da ONU sobre o clima.

“É uma carta que a gente se compromete com todas as metas globais em defesa da água, do oceano, da natureza. Isso deve ser algo presente sempre em nossas mentes. Nós precisamos ter a responsabilidade de cuidar do planeta e cada um deve fazer a sua parte”, frisou o governador.

O oceano cobre mais de 70% do planeta, fornece 50% do oxigênio do mundo, captura o dióxido de carbono e regula o clima, além de ser fonte de alimento e meios de vida, oferecendo empregos e suporte socioeconômico para bilhões de pessoas.

Por Secom