Um engenheiro ucraniano desenvolveu uma bicicleta com rodas quadradas e está chamando a atenção dos internautas nas últimas semanas.

Em um vídeo criativo e divertido, com mais de 6 milhões de visualizações, Sergii Gordieiev, engenheiro e criador do canal TheQ no YouTube, mostra todo o desenvolvimento da criação bike, que ficou impecável e funcionou super bem, porém faltou apenas um pequeno e importante detalhe, os freios.