O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que a Serra da Rocinha, na BR-285/SC, em Timbé do Sul, ficará totalmente interditada entre sábado, 29, e segunda-feira, 1º/5, período referente ao feriado do Dia do Trabalhador.

Nos demais dias da semana, será mantida a programação de horários do sistema de comboio.

Programação

De segunda a sexta-feira (24/04 a 28/04)

Subida: 7h e 17h30

Descida: 7h30 e 18h

Sábado, domingo e segunda (29/04 a 1º/05)

Interditada