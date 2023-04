Governo do Estado entrega novas viaturas e equipamentos para reforçar o trabalho de investigação da Polícia Civil

A área da segurança pública ganhou mais um reforço importante com a aquisição de novas viaturas e equipamentos que irão auxiliar o trabalho de investigação da Polícia Civil de Santa Catarina. O Delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, fez a entrega de 15 viaturas descaracterizadas, dois drones, 16 notebooks, 15 estações de trabalho (compostas por CPU, duas telas, teclado e mouse) e uma webcam que somam um investimento de R$ 1.476.750,00, previsto no orçamento da área para este ano.

Para o governador Jorginho Mello esse tipo de investimento é fundamental para garantir uma melhor eficiência na segurança pública de todos os catarinenses.

“É um compromisso meu investir cada vez mais na nossa polícia civil, polícia militar, polícia científica, polícia penal e no Corpo de Bombeiros. Já temos os melhores profissionais na área da segurança e agora precisamos garantir as melhores ferramentas de trabalho”, garante o governador.

Entregas

O delegado-geral da PCSC, Ulisses Gabriel, disse que hoje Santa Catarina é referência em todo o país quando se trata de elucidação de crimes e grandes operações policiais. Por isso é fundamental continuar investindo na Polícia Civil.

“Nestes primeiros meses da gestão atual do Governo do Estado tivemos ótimos números com relação a prisões e investigações e por isso nossa missão é continuar investindo na nossa polícia e por consequência ter o resultado lá na ponta”, reforça o delegado-geral.

Com esta entrega a PCSC já recebeu 130 novos veículos, o que representa um investimento de mais de R$ 11 milhões na renovação da frota. Além disso, o Governo de Santa Catarina também já fez a entrega de mais 380 computadores neste ano.

Deic

Os novos veículos e todos os equipamentos entregues nesta quarta-feira, 26, serão destinados para a Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic). O delegado diretor da Deic, Daniel Sá Fortes Régis, destacou que essa entrega para a polícia a civil vem para garantir uma qualidade ainda maior ao trabalho que é feito pelos delegados e agentes de polícia.

“São 16 delegacias atendidas pelos equipamentos entregues hoje e isso reflete na atuação da Deic em todo o estado. São carros, computadores e drones essenciais para o nosso trabalho técnico investigativo”, destaca o diretor da Deic.