IMA recolhe 5 toneladas de eletroeletrônicos em ação do Programa Penso, Logo Destino na região Sul

O Programa Penso, Logo Destino do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) realizou o recolhimento itinerante de eletroeletrônicos e lâmpadas em 21 municípios que fazem parte da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (Amesc) e da Associação dos Municípios da Região Carbonífera AMREC, região de abrangência da Coordenadoria de Desenvolvimento Ambiental (CODAM) do IMA em Criciúma.

O recolhimento itinerante, que tem agenda semestral, resultou na coleta de 5 toneladas de eletroeletrônicos e mais de 1.800 lâmpadas. A ação ocorreu em quatro pontos de consolidação estratégica, no Sul do Estado e reuniu em Santa Rosa do Sul, Maracajá, Nova Veneza e Urussanga os resíduos destinados à logística reversa.

Estiveram presentes o diretor de Engenharia e Qualidade Ambiental do IMA, Matheus Zaguini Francisco; o coordenador Estadual do Programa PLD, Cícero Brasil; o coordenador da CODAM de Criciúma, Ibanez Anibal Zanette e demais representantes e coordenadores municipais.

No momento o PLD atende municípios com até 20mil habitantes. No total participam nove municípios pela AMREC (Rincão, Cocal, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Siderópolis, Treviso, Urussanga e Orleans) e pela AMESC 12 municípios. (Arroio, Gaivota, Ermo, Jacinto Machado, Maracajá, Meleiro, Morro Grande, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Turvo). As cidades de Urussanga e Orleans também já aderiam ao Programa por integrarem o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul (CIRSURES).

Sobre o Programa

O Programa Penso, Logo Destino (PLD) é idealizado pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA) com apoio do Governo do Estado de Santa Catarina e já conta com a adesão de mais de 100 municípios catarinenses. O PLD é focado no envolvimento e na conscientização das pessoas sobre a disposição correta dos resíduos sólidos e tem a finalidade de tornar Santa Catarina o estado brasileiro que mais recicla, reutiliza e menos produz resíduos sólidos urbanos.

O Programa é dividido em três etapas: logística reversa (etapa atual), coleta seletiva e compostagem dos resíduos orgânicos. Para isso, o IMA atua como mediador entre a sociedade civil, poder público e as entidades gestoras (que representam os fabricantes, distribuidores, importadores e comerciantes dos produtos que geram os resíduos abrangidos pela logística reversa). O projeto funciona através de parcerias entre o IMA e os municípios por meio de termos de cooperação.

O PLD tem a meta de conquistar até 2024, a adesão de 224 municípios com até 20 mil habitantes. Já em 2025, o cronograma do PLD é chegar aos 41 municípios de médio porte com população entre 20 até 50 mil habitantes, e em 2026, o objetivo é garantir a adesão das grandes cidades com mais de 50 mil habitantes.

A disposição correta dos resíduos sólidos é um tema que movimenta grandes discussões e mobiliza os estados brasileiros em busca de alternativas desde a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010.

O que é Logística Reversa?



A logística reversa, também conhecida como logística reversível ou inversa, consiste no conjunto de procedimentos de coleta, reúso, reciclagem e tratamento de resíduos gerados pelo consumo de diversos produtos. Fabricantes e comerciantes também são responsáveis pela destinação final dos resíduos pós-consumo.

O processo tem como objetivos a proteção do meio ambiente, geração de oportunidades de negócios, alavancar a sustentabilidade e redistribuir direitos e deveres sobre o gerenciamento dos resíduos urbanos. Além do mais, a reciclagem é uma aliada também na geração de empregos, na eficiência energética, na redução do impacto da poluição, na racionalização do uso da água e na preservação dos recursos naturais.

As três etapas do PLD:

Logística Reversa – foca na restituição dos resíduos ao setor empresarial para reaproveitamento de produtos, como lâmpadas, baterias, pneus, pilhas e outros;



Coleta Seletiva – visa segregar e destinar para reciclagem as embalagens de plástico, papel, vidro e metal para reciclagem;



Compostagem dos Resíduos Orgânicos – com cascas de frutas e restos de alimento.

O IMA faz parceria com diversas entidades e promove a cooperação entre os municípios. A partir daí, os municípios instalam estruturas voltadas para receber os resíduos, promovem a educação ambiental nas escolas, fazem a capacitação e recolhimentos itinerantes, entre outras ações.

Assessoria de Comunicação – Ascom/IMA

Carolina Carvalho