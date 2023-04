Governo congela desligamentos do Bolsa Família em maio

O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, congelou os desligamentos do programa Bolsa Família no mês de maio. A portaria nº 879, foi publicada nessa quinta-feira (27/4), assinada pelo ministro José Wellington Barroso de Araújo Dias.

Conforme a medida, não será aplicada a repercussão decorrente do acompanhamento de condicionalidades do Bolsa Família no próximo mês de maio. A verificação das condições de permanência no programa só serão retomadas no mês de julho.

Ainda de acordo com a portaria, “as família que não cumprirem a condicionalidade de educação, que será aferida no mês de julho referente ao período de abril e maio de 2023, terão o efeito de advertência”.