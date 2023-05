Segurança Pública e FCDL tratam de parceria para incentivar a participação dos municípios em ações conjuntas

O secretário de Segurança Pública de Santa Catarina (SSP), Paulo Cezar Ramos de Oliveira, recebeu na tarde desta segunda-feira, 22, dirigentes da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina – FCDL/SC em audiência, em Florianópolis.

No encontro foi debatida uma parceria da Segurança Pública com a entidade a fim de estimular a participação dos municípios na busca das prioridades e ações da área, além do incentivo para o reforço dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs).

“A FCDL/SC está se colocando à disposição da Segurança Pública. Buscamos estreitar o relacionamento com a entidade que representa todo o comércio de Santa Catarina”, afirmou o presidente da FCDL/SC, Onildo Dalbosco Júnior. A FCDL/SC reúne 209 CDLs, 34 núcleos e 43 mil empresas associadas no Estado.

A realização de projetos de forma conjunta, a aproximação com lideranças comunitárias, a tecnologia e a união de forças para levar segurança aos lojistas e à comunidade foram alguns dos temas abordados.

O secretário Paulo Cezar Ramos de Oliveira ressaltou, entre outras questões, o planejamento da gestão em fortalecer e ampliar o número de Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) pelo Estado. A meta da SSP é aumentar em 25% o número de Consegs este ano em SC.

“Queremos aproveitar essa aproximação com a FCDL/SC para pedir o estímulo do associado a participar dos Consegs e também a participação efetiva na segurança pública para juntos elencarmos as prioridades dos municípios”, exemplificou o secretário, apostando no diálogo com as forças de segurança.

Também participaram do encontro o vice-presidente para Assuntos Públicos e Políticos da FCDL/SC, José Manoel Ramos, o presidente da CDL de Balneário Barra do Sul, Antônio Carlos, e a assessora parlamentar da FCDL/SC, Christiane M. Vega de Oliveira.

Por Secom