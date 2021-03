Coronavírus em SC: Estado tem redução de 22% nos casos ativos em duas semanas

Em um intervalo de duas semanas, Santa Catarina registrou uma redução de 22% no número de casos ativos de Covid-19. Entre os dias 14 de março e 28 de março, o total de pessoas com a doença em fase de transmissão passou de 37.119 para 28.963, conforme o boletim divulgado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde. A queda nos casos ativos é um importante indicador para a redução futura das internações e óbitos em razão do novo coroanavírus.

O governador Carlos Moisés ressalta que a diminuição dos casos ativos tem ocorrido de maneira sustentada nas últimas duas semanas. Ele credita os resultados aos decretos de enfrentamento da pandemia, com medidas para aumentar o distanciamento social e evitar aglomerações.

“Os Estados do Sul foram duramente atingidos neste mês de março pela nova variante do coronavírus, que é mais transmissível e letal. Em Santa Catarina, adotamos medidas para restringir a aceleração do contágio, com o regramento de atividades e medidas mais duras, especialmente durante os fins de semana. Essa queda no número de casos ativos vai refletir em um distensionamento da nossa rede hospitalar mais para frente. O momento ainda é muito difícil, por isso precisamos da colaboração de todos”, ressalta o governador.

No início de março, Santa Catarina chegou a ter quase 40 mil casos ativos de Covid-19. O governador ressalta ainda que tem acelerado o ritmo de vacinação no Estado. Apenas na última semana, mais de 210 mil doses foram aplicadas, um ritmo 3,7 vezes superior ao visto na semana anterior.

Por Leonardo Gorges

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom