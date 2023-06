Equipe da PMSC em ronda ajuda a resgatar bebê engasgado e sem respiração

Era um dia de ronda normal para o soldado PM Bruno Vieira De Souza e o soldado PM Luan Vaz de Assis e acabou por se tornar a oportunidade de ajudar a salvar uma vida. Os pais de uma bebê de 21 dias, pediram socorro, pois ela estava engasgada e sem respiração.

Como mostram as imagens publicadas nas redes sociais da ACN, o soldado Assis e soldado Vieira, conseguem agir rapidamente, aplicando a manobra heimlich, técnica feita com as mãos para desobstrução das vias respiratórias. A ocorrência foi na rua Graciliano Gomes, em Florianópolis.

Ao perceberem que a bebê apresentava uma respiração fraca mesmo após as manobras de desobstrução das vias respiratórias, os policiais decidiram levar os pais na viatura em prioridade até a UPA.

“O soldado Assis foi procedendo com a manobra no interior da viatura e, em algum momento do trajeto, foi notável o choro da criança. Um momento de alívio por parte da guarnição”, conta o PM Bruno Vieira. O bebê foi entregue nos braços dos profissionais de Saúde da UPA para atendimento médico.

Por Thiago Santaella | Secom