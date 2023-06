Governador participa em Lages da inauguração da nova policlínica do Consórcio Intermunicipal de Saúde

O governador Jorginho Mello, a vice-governadora Marilisa Boehm e a secretária de Saúde, Carmen Zanotto participaram em Lages nesta quinta-feira, 1º de junho, da inauguração da nova policlínica do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS/Amures). A nova estrutura contou investimentos de R$ 1,6 milhão do Governo do Estado.

“O governo é parceiro de ações como essa feita aqui em Lages. Uma união das prefeituras em prol da saúde dos catarinenses. Essa estrutura nova vai permitir que os pacientes recebam atendimento médico especializado na região onde mora”, disse o governador Jorginho Mello.

A nova sede vai oferecer a ampliação de acesso aos serviços médicos de alta e média complexidade por meio de consultas, exames e cirurgias pelo consórcio. Além das consultas e exames com especialistas, a nova estrutura implantará atendimentos como fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, terapeuta ocupacional, nutricionista, telemedicina e toda parte de terapias. E também terá mais acessibilidade a todos os consultórios e salas de exames. Assim como mais espaço para estacionamento e área exclusiva para embarque e desembarque de pacientes.

“Essa é a primeira casa com a presença física de um Consórcio. Conseguimos avançar em Brasília com uma portaria que reconhece os consórcios públicos de saúde. Essa estrutura é uma união de esforços para garantir o atendimento SUS para a população dos pequenos municípios e que estão distantes da capital. Precisamos dessa parceria com os 295 secretários”, destacou a secretária Carmen Zanotto.

“A nova sede vem com a proposta de melhorar atender aos pacientes e ampliar a oferta de serviços, visto que serão realizadas pequenas cirurgias em parceria com a prefeitura de Lages para atender aos 28 municípios vinculados ao Cisamures”, informa a diretora executiva do Cisamures, Beatriz Bleyer Rodrigues.

Por Osvaldo Sagaz | Secom