IMA divulga relatório mensal com informações de balneabilidade do mês de maio

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) divulga o relatório de balneabilidade referente ao mês de maio. De acordo com as coletas realizadas nos 237 pontos monitorados pelo Instituto no litoral catarinense, 181 estão próprios para banho, o que representa 76,37%. Em Florianópolis, dos 87 pontos analisados, 71 estão adequados para banho, o que equivale a 81,61%.

O Programa de Monitoramento da Balneabilidade do IMA contempla 27 municípios litorâneos e mais de 100 praias e balneários do Sul ao Norte de Santa Catarina, compondo as cidades de: Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Balneário Camboriú, Balneário Barra do Sul, Balneário Rincão, Barra Velha, Biguaçu, Bombinhas, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, Imbituba, Itajaí, Itapema, Itapoá, Jaguaruna, Joinville, Laguna, Navegantes, Palhoça, Passo de Torres, Penha, Balneário Piçarras, Porto Belo, São Francisco do Sul e São José.

O Relatório do mês de maio com todas as informações da pesquisa podem ser conferidas na íntegra neste link: https://balneabilidade.ima.sc.gov.br/relatorio/downloadPDF

Metodologia e legislação

As amostras são analisadas pelo método fluorogênico tendo como substrato o Colilert-18, conforme diretrizes do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª edição, Método 9223 B, que consiste na quantificação dos coliformes totais e Escherichia coli.

Conforme a Resolução Conama nº 274, de 29 de novembro de 2000, o ponto é considerado “PRÓPRIO” quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anteriores, no mesmo local, houver no máximo 800 Escherichia coli por 100 mililitros. O ponto é considerado “IMPRÓPRIO” quando em mais de 20% de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anteriores, no mesmo local, for superior a 800 Escherichia coli por 100 mililitros ou quando, na última coleta, o resultado for superior a 2000 Escherichia coli por 100 mililitros.

Divulgação

Durante a temporada de verão, de novembro a março, o IMA divulga o monitoramento da balneabilidade das praias catarinenses semanalmente. Já na baixa temporada, de abril a outubro, a pesquisa é divulgada mensalmente.

O Programa de Monitoramento do IMA segue um cronogramade coletas preestabelecido. À medida que as análises vão sendo concluídas pelo laboratório do IMA, o resultado do ponto vai sendo atualizado automaticamente no mapa do site: balneabilidade.ima.sc.gov.br e no aplicativo Praia Segura.

Para acompanhar os resultados das coletas, quase em tempo real, basta clicar no ponto do seu interesse e conferir no mapa do site, o status da propriedade da sua praia preferida e a data da última coleta realizada no local. O site também possui o menu “histórico”, um espaço de pesquisa onde é possível acessar as datas das coletas e os resultados de todos os pontos amostrados.

Por Assessoria de Comunicação do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina