Obras emergenciais serão realizadas na BR-282 neste feriadão

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou nesta quarta-feira (7) que estão em andamento serviços emergenciais na BR-282, na Grande Florianópolis, para recuperação de taludes e aterros da rodovia danificados após as fortes chuvas do início do ano.

No km 46 da rodovia, em Águas Mornas, o trânsito funciona no sistema “PARE e SIGA” nesta quinta-feira (8) e sexta-feira (9) para apoio a serviços de construção de muros de gabião. Outros trechos da rodovia seguem em obras, mas sem interferências ou com interferências pontuais no tráfego de veículos.

“O DNIT ressalta que a execução das obras é necessária para contenção de encostas e consequente segurança da via. Além disso, as alterações de trânsito servem para garantir a segurança de usuários e trabalhadores”, informou em nota.

Ainda de acordo com o departamento, a realização de obras durante o fim de semana ainda está sendo avaliada pela equipe técnica.

