Rastro de destruição causada pelo estouro de caixa d’água da Casan em bairros de Florianópolis

Na madrugada desta quarta-feira (06), um reservatório da Casan rompeu, no bairro Monte Cristo, parte continental de Florianópolis. Segundo informações apuradas pela equipe do SCC SBT que está no local do acidente, diversas famílias tiveram que sair de suas casas às pressas durante a madrugada.

A instituição informou que o alagamento da via foi de cerca de 2 mil metros cúbicos e que o abastecimento de água da região não será interrompido. Em conversão simples, o valor equivale a 2 milhões de litros de água.