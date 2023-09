Confira toda a Programação da 23ª Festa Nacional da Maçã de 7 a 10 setembro

Realizada em São Joaquim, cidade reconhecida como a capital nacional da maça e a Capital nacional de vinhos finos de altitude a festa ocorrerá nesta semana entre dias 7 e 10 de setembro. Um evento que, além de destacar os esforços dos agricultores locais, transforma a cidade em um ponto de encontro para entusiastas da cultura e culinária.

A programação está distribuída em palcos distintos. O Palco Gala receberá artistas locais e regionais, proporcionando um espaço intimista para apreciar a música local. Já o Palco Fuji, uma arena fechada, será o epicentro dos shows nacionais, oferecendo uma experiência única aos espectadores.

Este ano, o evento traz uma diversidade de atrações. Além da tradicional Mostra Nacional da Qualidade da Maçã, os visitantes terão a oportunidade de degustar os Vinhos Finos de Altitude na Mostra Joaquinense e se encantar com a variedade de produtos na Mostra da Qualidade do Queijo Serrano e na Mostra do Mel da Serra Catarinense.

Para os amantes do campo, haverá exposições de bovinos, equinos, atrações como o Núcleo de Ovinocultores e a estreia do 1º Tratoraço da Festa Nacional da Maçã. A cidade espera a participação de aproximadamente 2.700 produtores, e projeta uma produção que gira em torno de 300 mil toneladas de maçãs.

Prefeito de São Joaquim Giovani Nunes

E para quem não abre mão de uma boa música, São Joaquim preparou três palcos com atrações culturais diversas. Os destaques ficam por conta do Palco Gala, valorizando talentos locais e regionais, e o Palco Fuji, que sediará shows nacionais:

7 de setembro: Munhoz e Mariano

8 de setembro: Zé Felipe

9 de setembro: Lauana Prado e Reação em Cadeia

10 de setembro: Diego e Victor Hugo

Veja a Programação Completa:

Cultura, Gastronomia e Entretenimento

A Festa Nacional da Maçã não é apenas sobre música e entretenimento. Ela é uma celebração completa da cultura e da rica gastronomia da região. Além dos shows, os visitantes poderão explorar diversas atividades culturais, como apresentações tradicionais gaúchas e invernadas, proporcionando um mergulho na herança cultural da área

A gastronomia será um destaque importante, com a Mostra Nacional da Qualidade da Maçã, a Mostra Joaquinense de Vinhos Finos de Altitude, a Mostra da Qualidade do Queijo Serrano e a Mostra do Mel da Serra Catarinense. Essas exposições permitirão aos participantes saborear e conhecer a diversidade de produtos locais, agregando uma dimensão sensorial à celebração.

A Festa Nacional da Maçã, agora em sua 23ª edição, é mais do que um evento; é uma tradição que une a comunidade e atrai visitantes de todo o Brasil. Além dos entretenimentos, a festa abriga exposições de animais, como bovinos e equinos, rodeios, feiras de gado e artesanato, enriquecendo ainda mais a experiência dos visitantes.

A Festa é uma realização da Ugioni Evento em parceria com a Prefeitura de São Joaquim, demonstrando o compromisso conjunto em promover uma celebração inesquecível e autêntica da cultura e tradição da região.

Participe e Celebre a Cultura Local

A Festa Nacional da Maçã é a oportunidade perfeita para mergulhar na cultura, gastronomia e entretenimento únicos de São Joaquim. Com uma programação diversificada e envolvente, o evento promete encantar visitantes de todas as idades. A entrada no Parque de Exposições da Maçã é gratuita, com custo apenas para acessar a área dos shows. Junte-se à celebração e vivencie o espírito vibrante da 23ª Festa Nacional da Maçã em São Joaquim.