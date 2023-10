Cidade do Oeste catarinense é atingida por chuva de granizo na tarde desta segunda 16

As chuvas já começam a ser registradas em Santa Catarina. Vários municípios do Sul e Meio-Oeste catarinense já observaram as primeiras manifestações climatológicas que deixam o Estado em alerta mais uma vez. Na região, Erval Velho teve registro de granizo.

Conforme as informações recebidas, uma chuva mais volumosa com granizos de tamanhos consideráveis atingiu o município do Meio-Oeste pouco depois do início da tarde desta segunda-feira, dia 16. Até o momento, não há informações se houve registro de estragos em função da condição climática.

A Defesa Civil já vinha alertado depois o meio-dia de que municípios do Meio-Oeste teriam chuva intensa até o meio da tarde, deixando a região em alerta momentâneo na cor laranja. A previsão segue indicando chance de chuvas para todo o Estado até esta terça-feira.