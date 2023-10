Crédito Sicredi é a opção ideal para conquistar objetivos

As linhas em destaque para outubro são Construção e Reforma, Investimento Empresarial, Consignado e Crédito com Garantia de Aplicação.

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 120 anos de história, possui as linhas de crédito ideais para os associados realizarem seus projetos pessoais, alavancarem seus negócios e fazer o agronegócio prosperar. As linhas de crédito em destaque para o mês de outubro são Construção e Reforma, Investimento Empresarial, Consignado, Crédito com Garantia de Aplicação e CPR Fácil (Cédula de Produtor Rural).

O crédito é um instrumento fundamental para o cumprimento do propósito do Sicredi, que oferece soluções responsáveis e atendimento próximo e personalizado, contribuindo para o desenvolvimento das pessoas e das regiões em que está presente. Tudo isso ocorre por meio de um ciclo, onde o dinheiro captado na cooperativa permanece na região, fortalecendo o crescimento local.

O Crédito de Construção e Reforma é utilizado para o financiamento de recursos e garante a aquisição de materiais de construção e pagamento da mão-de-obra para construir ou reformar um imóvel, seja pessoal ou de uma empresa. Entre seus benefícios está a comodidade na hora de realizar o pagamento, que pode ser feita de forma única ou parcelada e a flexibilidade para utilização do recurso.

Por meio do Investimento Empresarial, o associado pode utilizar o valor para expansão, manutenção e compra de bens para a empresa, com possibilidade de capital de giro atrelado. O pagamento desta linha é debitado diretamente da conta correte e pode ser feito em parcela única ou em vezes, com prazo de pagamento de até 120 meses.

Aposentados e pensionistas do INSS, funcionários de empresa privada e servidores públicos podem utilizar o Consignado, que possui condições diferenciadas e parcelas descontadas direto na folha de pagamento. As vantagens deste tipo de crédito também são a facilidade na hora da contratação, em que não há exigência de garantias por parte do associado, taxas mais justas, a possibilidade de refinanciamento e a portabilidade de crédito. Para INSS, o pagamento pode ser feito em até 84 meses, e demais convênios, será seguida a legislação própria.

O Crédito com Garantia de Aplicação é destinado para associados que possuem aplicações financeiras em Sicredinvest e RDC (Recibo de depósito Cooperativo, uma aplicação de renda fixa, que possui liquidez diária e pode ser remunerada por taxa pré ou pós fixada). Com esse crédito, é possível realizar o pagamento em até 60 meses e com taxas de juros mais atrativos, conforme garantias concedidas. Além disso, o associado pode escolher entre um limite de crédito rotativo ou parcelado, o que melhor se adequar à sua necessidade.

A CPR Fácil é uma solução digital que possibilita aos produtores a emissão de CPR (Cédula de Produto Rural) por meio do aplicativo. Ela é utilizada por produtores rurais, seja pessoa física ou jurídica, cooperativas de produção e associações de produtores com necessidade de obter recursos para aplicação no setor rural. A CPR possibilita a emissão de recursos para investir ou empreender nas produções rurais, industrialização, beneficiamento ou comercialização de produtos agropecuários. Além de contar com a isenção de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), esta é uma alternativa que traz agilidade e praticidade ao produtor rural.

“O crédito tem um papel de apoio fundamental para nossa organização financeira e oportunidade de melhoria em nossa qualidade de vida, seja para realizarmos nossos sonhos, expandir os negócios ou enfrentar imprevistos. Aqui nosso associado tem com quem contar, e ao aproveitar as oportunidades de crédito que oferecemos, com taxas justas e prazos atrativos, podemos proporcionar apoio no fortalecimento das finanças pessoais, crescimento dos negócios e contribuímos para construção de uma sociedade mais próspera”, afirma a Assessora de Negócios da Sicredi Altos da Serra RS/SC, Aliny Ossoski.

A contratação de uma linha de crédito pode ser feita na agência Sicredi mais próxima, no site http://www.sicredi.com.br/credito/ ou pelo WhatsApp (51) 3358-4770.

