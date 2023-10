Estradas sob responsabilidade do Estado registraram 68 trechos atingidos pelas chuvas em SC

Os eventos climáticos que castigam Santa Catarina desde o começo deste mês já causaram problemas em 28 rodovias estaduais, as chamadas SC’, com 68 trechos afetados. Sete trechos permanecem interditados até esta terça-feira, 17, de manhã. Há quatro trechos alagados, uma ponte interditada e um rompimento de estrutura na via. No total, o Estado tem 617 trechos de vias sob sua responsabilidade. Ou seja, as chuvas afetaram, de alguma maneira, mais de 10% desse total.

Os dados da Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), que também atuou abrindo a Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, para o tráfego de veículos leves durante o feriado de 12 de outubro e no fim de semana.

A maioria das ocorrências foi de deslizamentos de terras e outros materiais que invadiram as pistas de rolamentos das rodovias, interditando-as parcial ou totalmente; rachaduras e fissuras severas na pista por conta do solo encharcado, inundações e rupturas de vias por conta de enxurradas.

Até outubro, o governo do Estado já investiu mais de R$ 218 milhões nas rodovias estaduais de Santa Catarina. Como os trabalhos de recuperação de vias estão em pleno andamento, esses custos específicos ainda estão sendo contabilizados.

“Por determinação do governador Jorginho Mello, todas as equipes da SIE que, aliás, têm trabalhado de forma incansável e muito eficiente, estão mobilizadas para resolver os problemas de mobilidade o mais rapidamente possível. Seguimos em alerta e atuando em todo o Estado,” destaca o secretário Jerry Comper.

:: Confira a situação atualizada das SC’s pelo mapa criado e alimentado pela equipe técnica da SIE

Por Assessoria de imprensa da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade