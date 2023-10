Bolsa Família é antecipado para esta quarta-feira às vítimas das chuvas em SC

O pagamento será feito para municípios que decretaram situação de emergência e deve beneficiar 169 mil famílias.

Com as chuvas que atingem Santa Catarina desde o início de outubro, o Governo Federal antecipou o pagamento do Bolsa Família para as famílias atingidas. O pagamento começa a ser feito nesta quarta-feira (18) para municípios que decretaram situação de emergência e deve beneficiar 169 mil famílias.

Em Taió, uma das cidades mais atingidas, o número de famílias beneficiadas com a antecipação do pagamento será de 459, já em Rio do Sul é de 1.569.

Ao todo o Governo Federal liberou a antecipação do pagamento de dois meses, ou seja, o benefício será pago de forma antecipada em cada mês, outubro e novembro, desconsiderando o escalonamento. O objetivo é agilizar o acesso.

A antecipação foi solicitada pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família (SAS) para a Secretária Nacional de Renda e Cidadania. Essa é a medida possível para cidades em Situação de Emergência.

Em relação a antecipação do Benefício de Prestação Continuada (BPC), ele só pode ser antecipado em Situação de Calamidade, o que ainda não foi formalizado em nenhuma cidade de Santa Catarina.

Saque do Bolsa Família sem cartão e sem documentos

O saque do Bolsa Família poderá ser feito sem cartão e sem documentos, para beneficiários que tenham os perdido. Para isso, basta levar Declaração Especial de Pagamento emitida pela gestão municipal.

Para as cidades em que o atendimento do banco está prejudicado em virtude das chuvas, será enviado o Caminhão Agência da Caixa Econômica Federal para facilitar o saque.