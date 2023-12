SC registra 9 tornados em 2023 e já supera média dos últimos quatro anos; preocupante

Santa Catarina registrou nove tornados em 2023, informou a Defesa Civil. É o ano com o maior número de ocorrências do fenômeno desde 2020. Foram identificados 18 tornados em 17 municípios catarinenses nos últimos quatro anos, contabilizando uma média de 4,5 por período.

De acordo com a Defesa Civil, o fenômeno foi registrado seis vezes em 2020, duas vezes em 2021 e apenas uma vez em 2022.

Veja linha do tempo dos tornados em SC

Descanso -2020

Água Doce -2020

Irienópolis -2020

Tangará (2) – 2020

Joaçaba – 2020

Campos Novos – 2021

Guatambu – 2021

Timbó – 2022

Sangão – 13 de janeiro

Campo Alegre – 13 de março

Santa Cecília – 3 de setembro

Cunha Porã – 6 de novembro

Tubarão – 12 de novembro

Itá – 16 de novembro

Balneário Gaivota – 18 de novembro

Urupema – 20 de novembro

Rio das Antas – 28 de novembro

Defesa Civil explica como identificar um tornado

A pasta explicou que um tornado é um fenômeno que atinge uma região de aproximadamente 2 km, mas que causa grandes estragos.

“O tornado é essa coluna de vento em rotação conectada à nuvem que se desloca para uma determinada região. É muito comum, por exemplo, uma casa onde tornado passa em cima está totalmente destruída e a do lado está intacta ou praticamente intacta”, pontuou.

A Defesa Civil explica que, no “caminho” traçado, o tornado pode destruir tudo.

“Vai destelhando casas, decepando arrancando as árvores inteiras, retorcendo as coisas e jogando longe”.

Com informações do ND+