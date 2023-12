Serasa estende Feirão Limpa Nome para renegociar dívidas até 22 de dezembro; Saiba mais

O Serasa estendeu o prazo do Feirão Limpa Nome até o dia 22 de dezembro. Segundo a empresa, a decisão foi tomada devido à alta procura da população pela iniciativa, que, em apenas 30 dias, gerou mais de 4 milhões de acordos com R$ 11 bilhões em descontos. A expectativa é atender cerca de 117 milhões de brasileiros até o fim do prazo.

O Feirão Limpa Nome acontece de forma virtual e conta com a participação de quase 600 empresas do setor bancário, financeiro, varejista, operadoras de telefonia e securitizadoras, além de companhias que participam do programa Desenrola Brasil. Pela primeira vez, concessionárias de energia também fazem parte da lista de empresas participantes.

Para renegociar as dívidas em atraso pela internet, basta se cadastrar nos canais digitais da Serasa. No site, será possível consultar e conferir as oportunidades de renegociação com descontos especiais e opções de parcelamento, bem como as empresas participantes do evento. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas.

Definida a oferta, o usuário emitirá o boleto para efetuar o pagamento pelo meio que achar mais conveniente, como agência bancária, internet bank, agência lotérica ou Pix.

Com informações: SBT News