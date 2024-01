PMSC registra pela primeira vez em 10 anos início de ano sem acidentes fatais nas rodovias estaduais

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), por meio do Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMRv), registrou nesta sexta-feira, 12, que não houve nenhum acidente com vítima fatal nas rodovias estaduais catarinense no início do ano, no período de 1º a 12 de janeiro. Este resultado não ocorria há mais de 10 anos no estado.

O constante trabalho e ações de trânsito desenvolvidos pelos 25 Grupos subordinados ao CPMRv, priorizaram o monitoramento das rodovias em todo o Estado, abrangendo uma extensão de 6.297,6 quilômetros.

As abordagens frequentes aos motoristas, bem como o exame de alcoolemia (teste do bafômetro), desempenharam um papel fundamental neste período de festas e início de ano. Além disto, as fiscalizações com os radares foram intensificadas e principalmente a fiscalização de ultrapassagens em locais proibidos, sendo este o maior índice de óbitos em rodovias.

Neste ano de 2024, nas rodovias estaduais, a Polícia Militar de Santa Catarina registrou 190 autuações por embriaguez e recusa ao realizar o teste do bafômetro; 341 registros de ultrapassagem em local não permitido; e 2.755 autuações de veículos acima da velocidade permitida.

O resultado positivo atribuído também é auxiliado pelo emprego das aeronaves remotamente controladas (drones) pelos policias, que contribuíram nas ações de fiscalização e controle do policiamento rodoviário, tanto na prevenção de acidentes, evitando ultrapassagens em locais proibidos, quanto no monitoramento e identificação de possíveis crimes, como veículos abandonados em áreas de difícil acesso, por exemplo.

Além dos trabalhos ostensivos, o Comando de Polícia Militar Rodoviária realiza um papel de prevenção neste início de ano, período em que ocorre a operação Estação Verão. Em abordagens educativas, os policiais militares entregam materiais educativos relacionados às campanhas como o “Pedale Seguro” e “Doe Sangue”, bem como fitas amarelas para identificação de crianças nas praias.

Por ASCOM | PMSC

Marcelo Passamai – Assessoria de Comunicação Social – Centro de Comunicação Social – PMSC –