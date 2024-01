Bebê nasce com 4 rins; são só 100 casos na história

A pequena Isis Eloah Ferreira Alves, com 1 ano e 1 mês, transformou completamente a vida de sua mãe, Thalia Silva Alves, de 21 anos, residente em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. O parto cesáreo prematuro trouxe consigo uma condição extremamente rara: Isis nasceu com quatro rins, conhecida como “rins supranumerários”.

Este caso, identificado como malformação durante a gestação, é considerado bastante raro globalmente, com apenas cerca de 100 casos documentados na literatura médica. O urologista-pediátrico Hélio Buson, responsável pelo tratamento da menina no Hospital da Criança de Brasília, explica que a formação de mais de um rim de cada lado ocorre durante o desenvolvimento fetal, mas as razões exatas ainda não são completamente compreendidas.

A gravidez de Isis não foi planejada, e o pai biológico não se envolveu na criação da menina. O parto prematuro levou a bebê diretamente para uma incubadora no Hospital de Sobradinho, onde inicialmente se suspeitava que ela tinha apenas um rim. Transferida para o Hospital da Criança José Alencar, a descoberta de seus quatro rins ocorreu durante uma cirurgia aos cinco meses de idade.

Embora ter múltiplos rins não represente uma anormalidade para o corpo, um dos rins de Isis apresentou uma obstrução, resultando em acúmulo de urina e aumento do órgão. Isso causou uma “massa abdominal”, comprimindo outros órgãos e dificultando a alimentação.

Após a cirurgia, o quarto rim de Isis foi encaminhado para estudo, mas não pode ser doado devido à diferença na vascularização que poderia causar problemas no corpo receptor. A urologista-pediátrica Larissa Marinho assegura que, apesar desses desafios, Isis terá uma vida normal, mas precisará de monitoramento regular para garantir o bom funcionamento dos rins. A mãe relata que a menina realiza acompanhamento semanal no Hospital da Criança José Alencar.

