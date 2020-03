Alerta! Governo confirma terceiro caso de Coronavírus em Santa Catarina

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina confirma o terceiro caso positivo para o novo coronavírus (COVID-19). O exame foi realizado na tarde desta sexta-feira (13) pelo Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN-SC).

Trata-se de um homem que foi atendido na cidade de Joinville e possui histórico de viagens à África e Europa. O paciente permanece em isolamento domiciliar.

No total, segundo os dados lançados pela SES junto à Plataforma IVIS do Ministério da Sáude às 16 horas desta sexta-feira, outros 77 casos suspeitos estão sendo monitorados em Santa Catarina. A atualização está disponível no site http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus

O Governo do Estado instalou nesta quinta-feira, 12, um Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES) para enfrentamento do coronavírus. O grupo de trabalho ficará sediado no Cigerd e tem o objetivo de monitorar a evolução dos casos suspeitos no Estado e preparar a rede estadual para atender possíveis pacientes.

O governador Carlos Moisés convocou uma reunião do Grupo Estadual de Ações Coordenadas (GRAC) para apoio à Secretaria de Estado da Saúde (SES), no sábado às 9h. A Defesa Civil de Santa Catarina, através do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CIGERD), fez o chamamento das secretarias para atuar de forma integrada no combate e controle do vírus COVID 19. Com base na Lei n° 15.953, de 07 de janeiro de 2013, que criou o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil (SIEPDEC), o Centro Integrado de Operações (CIOP), localizado no CIGERD, será ativado. Todas estruturas do Governo do Estado vão trabalhar de forma conjunta nos trabalhos de prevenção e mitigação de impactos à população.