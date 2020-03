CASAN efetua manobras interrompendo temporariamente a Água em Bairros de São Joaquim

A Casan – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento informou que deverá efetuar manobras como interrupções temporárias em alguns Bairros de São Joaquim, a partir desta madrugada no intuito de preencher os reservatórios em outras partes do município.

A ação faz parte de um série de medidas que a Casan vem adotando devido ao período de estiagem prolongada que está comprometendo o volume de água no sistema de captação no Município de São Joaquim.

Ainda de acordo com as informações repassadas pela CASAN, quem possuí reservatórios nem sequer sentirá a falta d’água durante a madrugada, assim como já foi executado nesta sexta (13).

A Interrupção temporária se dará das 00hs ás 06 da manhã deste sábado (14).

Veja o aviso na íntegra

Casan

Município(s): SÃO JOAQUIM

Bairro(s): N. SRA APARECIDA, SANTA PAULINA, LOT. SANDRINI, JARDIM CAIÇARA, BOA VISTA, LOT. BELA VISTA, LOT. DANTE MARTORANO, LOT. MARTORANO, JARDIM BANDEIRA,COHAB I e LOT. DAS CAMÉLIAS

Rua(s): TODAS

Ocorrência: ESTIAGEM – Devido ao período de estiagem prolongada, o volume de água no sistema de captação continua comprometido. Dessa forma, o fornecimento pode ficar prejudicado em parte dos bairros acima informados.

A previsão de restabelecimento do sistema se dará de forma gradual a partir de 14/03/2020 00:00:00, com previsão de normalização do fornecimento de água até: 14/03/2020 06:00:00

Economize Água:

Tome banhos mais breves, pois o chuveiro é um alto consumidor de água tratada.

Feche a torneira ao escovar os dentes e ao fazer a barba.

Não lave a louça com água corrente: passe rapidamente água nas louças, ensaboe os pratos e utensílios. Abra a torneira apenas para enxaguar.

– Só acione a máquina de lavar louça ou a de lavar roupa com capacidade total: o consumo é igual se ela não estiver cheia.