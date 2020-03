Urubici limita entrada no município e parte da Serra Catarinense ocasionado pela Pandemia do Coronavírus

A prefeitura de Urubici, buscando meios de prevenir casos de coronavírus no município, optou na manhã deste sábado (21), pelo fechamento do município impondo barreiras sanitárias na entrada da Serra do Corvo branco e Serra do Panelão, impedindo, dessa forma o acesso ao município por cidades litorâneas.

Os motoristas que não são de Urubici são parados nas barreiras são orientados a retornarem para seus municípios de origem.

As entradas entre São Joaquim-Urubici e Urubici-Rio Rufino por enquanto continuam abertas.

Caminhões comprovem através a entrega no município através “nota fiscal” estão podendo passar, assim como veículos de pessoas naturais do município;

Veja como está sendo a orientação:

V